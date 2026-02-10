Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Francoforte: calo per Fraport

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fraport rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 81,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 83,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
