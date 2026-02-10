Francoforte: calo per Fraport

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fraport
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 81,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 83,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)