Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,03%, rispetto a -1,11% del Germany MDAX).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 84,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 81,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,1.

