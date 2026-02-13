Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Fraport
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,03%, rispetto a -1,11% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 84,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 81,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,1.
