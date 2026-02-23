Milano 16:35
46.872 +0,86%
Nasdaq 16:35
24.792 -0,88%
Dow Jones 16:35
48.947 -1,37%
Londra 16:35
10.691 +0,04%
Francoforte 16:35
25.049 -0,84%

Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer

Seduta in ribasso per la società di packaging, che mostra un decremento del 3,72%.
