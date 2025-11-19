Gli sforzi di pace in Ucraina affossano i titoli della difesa: giù Leonardo, Rheinmetall e Bae Systems

Bae Systems

Rheinmetall

Leonardo

Thales

Babcock International

(Teleborsa) - Gli sforzi in corso per provare a rilanciare iinaffossano il settore della difesa.sono infatti i titoli che registrano le maggiori perdite rispettivamente a Londra, Francoforte e Milano mentre il presidente ucraino,, è volato in Turchia per incontrare Erdogan. Domani a Kiev è invece prevista una riunione con alcuni funzionari dell'esercito statunitense.Nonostante non ci siano stati più colloqui diretti tra Kiev e Mosca dall'incontro di luglio a Istanbul e le forze russe non sembrano intenzionate a frenare le loro operazioni di guerra, né tantomeno a cambiare le loro condizioni per terminare il conflitto, sembrano infatti prendere quota l'ipotesi didi pace.Secondo la testata americana Axios, infatti, glistarebbero lavorando a un, sulla falsa riga di quello presentato per Gaza. Il Cremlino ha già smentito la notizia, sottolineando che non ci sono nuovi sviluppi al momento diversi da quelli emersi dal vertice di agosto tra il presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump.Nonostante la posizione russa, Bae Systems, Rheinmetall e Leonardo stanno registrando tutti perdite intorno al 4% nel corso della una seduta che sembra orientata a chiudersi intorno alla parità in attesa degli sviluppi attesi negli Usa con le minute della FED e i conti di NVIDIA.Performance negative anche pera Parigi e, altra azienda del settore difesa quotata al FTSE 100.