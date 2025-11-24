Milano 13:38
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:38
9.559 +0,21%
Francoforte 13:38
23.220 +0,55%

Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di BAE Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,59 sterline con tetto rappresentato dall'area 17,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```