Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di BAE Systems
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,59 sterline con tetto rappresentato dall'area 17,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)