GOLD del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Frazionale rialzo per il metallo giallo, che mette a segno un modesto profit a +0,56%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4.018,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.144,6. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.969,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)