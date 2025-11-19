Milano 10:06
Londra: risultato positivo per Sage

Londra: risultato positivo per Sage
(Teleborsa) - Rialzo marcato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta in utile del 3,72% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sage, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,77 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,56. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,37.

