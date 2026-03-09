Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:47
24.673 +0,12%
Dow Jones 19:47
47.162 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: scambi in positivo per Admiral Group

Scambia in profit la società assicurativa, che lievita del 2,14%.
