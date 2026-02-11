Milano 13:18
46.439 -0,78%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:18
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Londra: scambi negativi per Sage

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Sage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sage, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,103 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,411 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,991.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
