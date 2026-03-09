Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:47
24.673 +0,12%
Dow Jones 19:47
47.162 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: risultato positivo per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Shell
Rialzo marcato per il distributore di petrolio e gas naturale, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
Condividi
```