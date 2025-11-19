Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:49
24.531 +0,11%
Dow Jones 19:49
46.035 -0,12%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: amplia il rialzo Lowe's

Prepotente rialzo per il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale, che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti.
