New York: calo per Valero Energy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di etanolo, con una flessione del 3,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Valero Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Valero Energy rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Valero Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 181,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 176,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 186,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
