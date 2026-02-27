Milano 16:19
47.200 -0,48%
Nasdaq 16:19
24.909 -0,50%
Dow Jones 16:19
48.798 -1,42%
Londra 16:19
10.891 +0,41%
Francoforte 16:19
25.270 -0,07%

New York: in perdita Enphase Energy

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di tecnologia energetica americana, che soffre con un calo del 7,25%.

L'andamento di Enphase Energy nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Enphase Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,3 USD. Primo supporto visto a 41,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
