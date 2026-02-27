New York: in perdita Enphase Energy

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di tecnologia energetica americana
, che soffre con un calo del 7,25%.
L'andamento di Enphase Energy
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Enphase Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,3 USD. Primo supporto visto a 41,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)