Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:52
24.658 +0,63%
Dow Jones 21:52
46.152 +0,13%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: nuovo spunto rialzista per IDEXX Laboratories

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per IDEXX Laboratories
Bene il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, con un rialzo del 3,03%.
Condividi
```