Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: calo per IDEXX Laboratories

Si muove verso il basso il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, con una flessione del 3,77%.
