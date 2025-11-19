Milano 12:47
42.806 -0,08%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:47
9.565 +0,13%
Francoforte 12:47
23.255 +0,32%

Oro: 4.113,04 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.113,04 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.113,04 dollari l'oncia (+1,12%) alle 11:30.
Condividi
```