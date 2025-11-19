Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:44
24.617 +0,46%
Dow Jones 17:44
45.985 -0,23%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano

Vendite diffuse sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 68.769,81 punti.
