Piazza Affari: retrocede di poco il comparto sanitario italiano

Si muove al ribasso l'indice delle aziende sanitarie, che perde lo 0,69%, scambiando a 185.474,39 punti.
