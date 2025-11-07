Milano 17:10
42.928 -0,33%
Nasdaq 17:10
24.700 -1,71%
Dow Jones 17:10
46.681 -0,49%
Londra 17:10
9.685 -0,53%
Francoforte 17:10
23.555 -0,75%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto sanitario italiano
Vendite diffuse sull'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 184.555,47 punti.
Condividi
```