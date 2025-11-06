Milano 10:28
43.328 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:28
9.760 -0,18%
Francoforte 10:28
24.006 -0,18%

Si muove in ribasso il comparto sanitario italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il comparto sanitario italiano a Piazza Affari
Viene venduto parecchio l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 189.028,22 punti.
Condividi
```