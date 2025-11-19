PLATINUM del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Seduta in frazionale rialzo per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato gli scambi in aumento a 1.553.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.531,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.589,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.509,7.
