Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.867,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,14%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 25.867,63 punti.
