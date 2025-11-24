Milano 13:52
42.296 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:52
9.563 +0,24%
Francoforte 13:52
23.220 +0,56%

Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,42%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.578,88 punti

Hong Kong amplia la performance positiva dell'1,42% e chiude a 25.578,88 punti.
