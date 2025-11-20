Milano 19-nov
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,56%

SSE a 3.961,71 punti

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,56%
Indice SSE +0,56% a quota 3.961,71 all'apertura pomeridiana.
