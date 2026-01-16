Milano 14:58
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice Utilities dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 528,72 punti.
