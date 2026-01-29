Milano 15:58
45.359 +0,49%
Nasdaq 15:58
25.770 -0,97%
Dow Jones 15:58
49.041 +0,05%
Londra 15:58
10.239 +0,84%
Francoforte 15:58
24.466 -1,44%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
In rialzo l'indice Utilities dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 542,75 punti.
Condividi
```