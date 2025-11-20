Milano 13:20
42.943 +0,68%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:20
9.555 +0,50%
Francoforte 13:20
23.360 +0,85%

Francoforte: movimento negativo per Porsche
Seduta in ribasso per il colosso tedesco delle auto sportive, che mostra un decremento del 3,17%.
