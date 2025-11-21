Milano 13:49
42.712 -0,48%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:49
9.514 -0,14%
Francoforte 13:49
23.173 -0,45%

Francoforte: movimento negativo per Infineon

Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che tratta con una perdita del 3,65%.
