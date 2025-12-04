Francoforte: scambi al rialzo per Porsche

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso tedesco delle auto sportive
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Porsche
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,83%, rispetto a +0,65% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le tendenza di medio periodo di Porsche
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 46,28 Euro. Supporto stimato a 45,14. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 47,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)