Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Bene la holding impegnata nel settore automobilistico, con un rialzo del 3,76%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche Automobil Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche Automobil Holding rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,32 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
