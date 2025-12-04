Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Bene la holding impegnata nel settore automobilistico
, con un rialzo del 3,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche Automobil Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche Automobil Holding
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,32 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)