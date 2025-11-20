Milano 13:20
Francoforte: scambi al rialzo per GEA Group

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per GEA Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo manifatturiero tedesco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di GEA Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata nel trattamento dei cibi rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,38. Il peggioramento di GEA Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
