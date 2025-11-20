Industria ferroviaria italiana: senza nuove tutele rischio stop post PNRR

(Teleborsa) - In un momento decisivo per il futuro delle infrastrutture italiane,– l’associazione che in ANIE Confindustria rappresenta le tecnologie per il settore ferroviario – lancia un appello al Governo: è necessario prorogare il meccanismo di aggiornamento prezzi introdotto con il Decreto Aiuti (DL 50/2022) e costruire una visione industriale oltre la scadenza del PNRR.Negli ultimi anni, il, favorita dagli investimenti del. Il fatturato complessivo ècon un incremento superiore al 70% rispetto ai livelli pre-pandemia. Le aziende italiane sono oggi operative in oltre 1.000 cantieri sul territorio nazionale, molti dei quali dedicati alla digitalizzazione e all’ammodernamento della rete.L’impatto occupazionale è altrettanto rilevante:, con nuove opportunità per ingegneri, tecnici specializzati e professionisti della mobilità sostenibile. Un patrimonio di competenze che rischia di essere disperso senza adeguate garanzie normative e continuità negli investimenti.Ma dietro i numeri c'è anche un rischio concreto: senza la proroga del meccanismo di aggiornamento prezzi, già prevista per il 2025, i rincari di energia e materie prime, molte delle quali avviate prima dell’introduzione delle clausole di revisione. Un blocco dei lavori metterebbe a rischio l’attuazione di opere strategiche per il Paese e l’equilibrio della filiera industriale.Per queste ragioni, la proroga del Decreto Aiuti almeno anche per il 2026 – e auspicabilmente anche oltre – rappresenta una misura indispensabile per il comparto. IlLa sua estensione permetterebbe di assorbire parte degli incrementi e garantire la prosecuzione delle opere strategiche per la mobilità del Paese, salvaguardando al tempo stesso occupazione e stabilità economica.Il PNRR terminerà nel giugno 2026:. Servono certezze normative e una pianificazione a lungo termine per non disperdere il patrimonio di competenze e occupazione costruito grazie al PNRR. L’industria ferroviaria italiana si conferma una delle eccellenze europee: pioniera nell’adozione dell’ERTMS – sistema di gestione del traffico ferroviario unificato – e protagonista nello sviluppo di treni ad alta velocità e a zero emissioni, con soluzioni a idrogeno e batteria progettate e realizzate in Italia.Le imprese italiane del settore hanno inoltre rafforzato la loro presenza in grandi progetti europei, confermandosi protagoniste dell’innovazione ferroviaria a livello continentale.ANIE ASSIFER auspica che Governo e Parlamento recepiscano al più presto le istanze del settore, dando continuità agli strumenti introdotti dal Decreto Aiuti e definendo una politica industriale stabile e di lungo periodo per il comparto ferroviario."Il settore ferroviario italiano – dichiara– ha dimostrato di essere un motore strategico per l’economia e la transizione sostenibile del Paese. Ma oggi abbiamo bisogno di certezze per non fermarci. La proroga del meccanismo di aggiornamento prezzi è fondamentale per garantire la continuità dei cantieri e la tenuta delle imprese che, con professionalità e visione, hanno risposto alla sfida del PNRR.ma deve rappresentare l’inizio di una nuova fase industriale, in cui il ferroviario continui ad essere al centro della mobilità del futuro".