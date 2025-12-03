Gruppo FS punta su una mobilità più inclusiva: 203 milioni nel 2025 per rendere accessibili 14 stazioni

(Teleborsa) - Con un, ilprevede di completare gli interventi volti a migliorare l’accessibilità di 14 stazioni sul territorio nazionale, che siIn occasione della, il Gruppo FS conferma perciò il suo impegno per un trasporto sempre più accessibile e inclusivo, dedicandosi con determinazione a migliorare l’accessibilità delle stazioni e a potenziare i servizi di assistenza per persone con disabilità o a ridotta mobilità. Un impegno concreto cheNel 2024, il Gruppo FS, con la sua società Trenitalia, ha attivato un servizio di accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde: l’iniziativa sperimentale di video-interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana), con cuiUn progetto che si associa alle virtuose iniziative che Trenitalia mette in campo per garantire alle persone a ridotta mobilità elevanti standard di accessibilità dell’intero servizio ferroviario. Tra le varie soluzioni adottate le toilette deiche si presentano più ampie e i pittogrammi per le persone cieche e ipovedenti, affiancate agli altri simboli presenti sul treno.Grazie alla collaborazione con le Associazioni, il Gruppo FS, insieme a Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, ha anche avviato il, un percorso di inclusione volto a rendere il viaggio in treno un’esperienza più accogliente, consapevole e rassicurante per le persone nello spettro autistico e per le loro famiglie. L’obiettivo è offrire strumenti e soluzioni concrete per diminuire l’impatto con l’ambiente ferroviario, riducendo le possibili "frustazioni" derivanti dagli stimoli nuovi e contribuendo a un’esperienza di viaggio serena e positiva. In questo modo, lapassano anche dalle stazioni: il servizio di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità è garantito da Rete Ferroviaria Italiana, dislocate nelle principali stazioni. In questa direzione, RFI al momento è al lavoro per il potenziamento tecnico delle dotazioni per la salita e discesa dai treni, mentre sul fronte infrastrutture è in corso un piano di riqualificazione per oltre 600 stazioni in tutta Italia. Interventi propedeutici a facilitare l’accessibilità tramite l’istallazione di nuovi percorsi di orientamento, ascensori, rampe per percorsi senza barriere architettoniche e l’innalzamento dei marciapiedi per aiutare proprio nella salita sui treni.Infine, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui ilè impegnata a rendere le stazioni ferroviarie più moderne, accessibili e intermodali, grazie a un investimento cofinanziato con fondi del Decreto Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 destinati alle 10 stazioni che si trovano nelle aree olimpiche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.Il Gruppo FS conferma il suo l’impegno perUn lavoro costante che si unisce ad una giornata che mira ad aumentare la sensibilità e la consapevolezza verso i problemi legati alla disabilità.