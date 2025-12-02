FS, Donnarumma: "Rete AV crescerà del 50% nei prossimi 5 anni"

(Teleborsa) -grazie anche alla. E' quanto affermato da, AD e DG del Gruppo FS, in occasione dell'incontro su "Infrastruttura Ventisei - L'ultimo miglio del PNRR" organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma.L'incontro ha offertoche l’AD delle FS definisce "il motore di questa trasformazione che sta vivendo la nostra nazione".Si parla didi rete ferroviaria, di cui, e dial momento tra nuove opere e manutenzione, di cui oltre 700 dedicati allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico."Non capita sempre di poter– ha sottolineato Donnarumma – e se questa può essere considerata un’opportunità, è stato allo stesso modo anche un. Se si potesse andare indietro nel tempo di soli dieci anni vedremo come a oggi ci sia un. Un dato non trascurabile anche perché la miglioria dell’infrastruttura avviene mentre tutto funziona e milioni di viaggiatori quotidianamente vengono trasportati per il Paese".Nel complesso,, di cui circa 37 miliardi di euro per migliorare e raddoppiare la rete AV."Il Gruppo FS è soggettodi euro: oltre 11% delle risorse totali PNRR attribuite all’Italia. Di questidi euro sono per(circa il 55%) e circa il", ha ripilogato Donnaruma, parlando diperché lungo la realizzazione delle opere" quali i "rischi di natura geologica, all’amianto, al gas, alla mancanza di acqua". Tutto questo - ha ricordato ha prodotto "undei materiali e undi approvvigionamento".«Siamo affaticati, ma soddisfatti – ha concluso l’AD del Gruppo FS – e siamo convinti di raggiungere gli obiettivi. Il futuro che ci attende sarà quello che si gusterà tutto questo lavoro. Dal Terzo Valico, al nodo di Genova, passando per la Palermo-Catania-Messina, tutta l’Italia ne potrà beneficiarie. Napoli e Bari, per esempio, si avvicineranno ancora di più grazie all’Alta Velocità. Saranno raggiungibili in sole due ore, il che vuol dire sviluppo delle relazioni economiche, sociali e l’aumento della godibilità turistica del territorio».