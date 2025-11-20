Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Il movimento di Babcock International Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Babcock International Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,25 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)