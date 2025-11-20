Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

Babcock International Group

FTSE 100

Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,25 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)