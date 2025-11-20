Milano 16:27
43.266 +1,44%
Nasdaq 16:27
25.162 +2,11%
Dow Jones 16:27
46.800 +1,43%
Londra 16:27
9.590 +0,86%
Francoforte 16:27
23.503 +1,47%

New York: pioggia di acquisti su Wal-Mart

Prepotente rialzo per la big della grande distribuzione, che mostra una salita bruciante del 5,75% sui valori precedenti.
