Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:24
24.832 -0,27%
Dow Jones 18:24
49.440 -0,45%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: pioggia di acquisti su Insmed

Ottima performance per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che scambia in rialzo del 5,37%.
