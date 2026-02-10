Milano 11:58
46.791 -0,07%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:58
10.361 -0,25%
Francoforte 11:57
25.023 +0,03%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Stellantis

Brillante rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,45%.
