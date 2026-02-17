Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:46
24.658 -0,30%
Dow Jones 17:46
49.516 +0,03%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: pioggia di acquisti su Aroundtown

Brilla Aroundtown, che passa di mano con un aumento del 7,92%.
