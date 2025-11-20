Parigi: positiva la giornata per Legrand

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese
, che tratta in utile del 3,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Legrand
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 131,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 132,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 131,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)