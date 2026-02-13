Parigi: rosso per Legrand

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo industriale francese
, che mostra un decremento dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Legrand
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,72%, rispetto a +0,93% dell'indice di Parigi
).
La tendenza di breve del produttore di materiale elettrico
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 149,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 155.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)