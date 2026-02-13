Milano 14:19
45.317 -1,96%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:19
10.386 -0,16%
Francoforte 14:19
24.838 -0,06%

Parigi: rosso per Legrand

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Legrand
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo industriale francese, che mostra un decremento dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,72%, rispetto a +0,93% dell'indice di Parigi).


La tendenza di breve del produttore di materiale elettrico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 149,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 155.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
