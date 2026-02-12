Parigi: amplia l'ascesa Legrand

(Teleborsa) - Effervescente il Gruppo industriale francese
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Legrand
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,83%, rispetto a +1,55% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico del produttore di materiale elettrico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 152,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 148. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 157,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)