Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Parigi: amplia l'ascesa Legrand

Migliori e peggiori
Parigi: amplia l'ascesa Legrand
(Teleborsa) - Effervescente il Gruppo industriale francese, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,83%, rispetto a +1,55% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico del produttore di materiale elettrico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 152,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 148. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 157,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```