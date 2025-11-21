Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Giornata da dimenticare per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,84% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48.187,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49.813,3. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47.628,7.

