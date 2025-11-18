Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Giornata difficile quella vissuta il 17 novembre per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 48.464.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 48.743,4 con tetto rappresentato dall'area 49.733,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49.022,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)