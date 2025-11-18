Milano 13:18
42.987 -1,78%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:18
9.545 -1,35%
Francoforte 13:18
23.253 -1,43%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Giornata difficile quella vissuta il 17 novembre per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 48.464.

Il quadro tecnico del Nikkei 225 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 48.743,4 con tetto rappresentato dall'area 49.733,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49.022,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```