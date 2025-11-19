Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico del Nikkei 225 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47.824,7 con area di resistenza individuata a quota 50.403,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46.974,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)