Milano 10:20
42.729 -0,44%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:20
9.489 -0,41%
Francoforte 10:20
23.144 -0,58%

Crolla a Francoforte Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Hensoldt
Ribasso scomposto per Hensoldt, che esibisce una perdita secca del 3,99% sui valori precedenti.
Condividi
```