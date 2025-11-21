Milano 10:20
Eurozona: si muove a passi da gigante l'EURO STOXX Food & Beverage

Giornata brillante per il settore Alimentare europeo, che avanza a 443,99 punti.
