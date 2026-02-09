Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:01
25.309 +0,93%
Dow Jones 18:01
50.146 +0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Food & Beverage
Cede alle vendite il settore Alimentare europeo, che retrocede a 464,43 punti.
