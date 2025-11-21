Milano 10:21
42.733 -0,43%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:21
9.488 -0,42%
Francoforte 10:21
23.137 -0,61%

Francoforte: peggiora Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: peggiora Hensoldt
(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt, che passa di mano in perdita del 3,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Hensoldt mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 73,22 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 75,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```