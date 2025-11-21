Francoforte: scambi negativi per RWE

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia energetica tedesca
, con un ribasso del 2,46%.
Il trend di RWE
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del produttore tedesco di energia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,47 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 43,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)